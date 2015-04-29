"Правый сектор" угрожает "зайти" в Администрацию президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявляют активисты “Правого сектора” во время своих выступлений на митинге.

При этом улица Банковая находится под усиленной охраной. На первом пропускном пункте располагается тройной кордон из представителей Национальной гвардии.

Читайте также"Правый сектор" отказался сдавать оружие, но заявил о готовности продолжать переговоры с АП

Также за их спинами можно увидеть большое количество других правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, «Правый сектор» заявил, что 28 апреля вечером подразделения 95-й аэромобильной и 25-й парашютно-десантной бригад выставили блокпосты вокруг базы «ПС» в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области.