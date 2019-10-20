Зеленский назначил Апаршина руководителем директората по нацбезопасности и обороны ОП

О назначении рассказал сам Апаршин, в то же время на сайте президента соответствующий указ пока отсутствует.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Апаршина руководителем Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента.

Об этом сообщил сам Апаршин в комментарии theБабелю.

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"Да, это правда, меня назначили 18 октября", - сказал он.

Следует отметить, что на сайте главы государства документ о назначении Апаршина пока не опубликован.

Как сообщал УНИАН, Апаршин выиграл конкурс на должность руководителя Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины, набрав 20,04 балла. Вторым стал кандидат Андрей Чернявский с 16,5 баллами.

Во время предвыборной президентской кампании Владимира Зеленского Иван Апаршин был советником в его команде.