Апаршин выиграл конкурс на должность гендиректора директората по нацбезопасности и обороне при Офисе президента

Вторым стал кандидат Андрей Чернявский с 16,5 баллами.

Иван Апаршин, который был советником в команде Владимира Зеленского во время его предвыборной президентской кампании, возглавил директорат по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

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Сообщается, что Апаршин выиграл конкурс на эту должность, набрав 20,04 балла. Вторым стал кандидат Андрей Чернявский с 16,5 баллами.

После объявления результатов конкурса Апаршин должен быть официально назначен на эту должность.

Апаршин в 2005-2007 гг. возглавлял Департамент военной политики и стратегического планирования Министерства обороны, в 2010-2011 гг. работал начальником Управления оборонной политики и политики безопасности Секретариата Кабинета министров, а в 2011-2014 гг. - заместителем директора Департамента профессиональной экспертизы, начальником Управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата Кабмина.

В команде кандидата в президенты Украины Гриценко в 2019 году - кандидат на пост министра обороны.