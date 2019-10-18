Прокуроры просят задержать Гладковского с альтернативой залога в 100 миллионов гривень

Поскольку преступление, которое инкриминируется Гладковскому, не является насильственным, то прокуратура обязана предложить залог как альтернативу содержания под стражей.

Прокуроры просят суд избрать Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 100 миллионов гривень.

Об этом журналистам сообщил прокурор САП Юрий Олефир.

По его словам, поскольку преступление, которое инкриминируется Гладковскому, не является насильственным, то прокуратура обязана предложить залог как альтернативу содержания под стражей.

Он добавил, что сторона обвинения будет просить суд установить размер залога в 100 миллионов гривень.

В свою очередь Гладковский в перерыве судебного заседания заявил, что не имеет отношения к предприятию "Богдан Моторс", у которого по версии следствия были приобретены грузовые автомобили для Минобороны, потому что он является президентом корпорации "Богдан", в которую входит предприятие "Богдан Моторс".

Суд возобновил заседание после перерыва, прокуроры зачитывают обвинительный акт Гладковскому.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называли другом в то время президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой". Позже президент уволил Гладковского.

САП открыла производство для проверки обнародованных в программе "Наши деньги" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере по предварительной правовой квалификацией - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования по закупке комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

5 июля стало известно, что Гладковский возглавил корпорацию «Богдан».

19 июля в корпорации "Богдан" заявили, что Гладковский находится за границей и не сможет прибыть на допрос в НАБУ.

17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана вблизи Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт «Борисполь», но его не пропустили пограничники.

Сегодня, 18 октября, в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

В САП установили, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, - ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

По данным САП, он обеспечил включение в государственный оборонный заказа и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящей в состав ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

При этом, как следствие, государству было причинено более 10,62 млн гривен ущерба.

Кроме того, заявили в САП, Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тыс. долл. (за 2016 год), 63 тыс. долл. (за 2017 год) и 47,5 тыс. долл. (за 2018 год).