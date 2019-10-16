Курды устроили в Киеве акцию протеста против наступления Эрдогана в Сирии: фоторепортаж

Участники акции принесли плакаты с лозунгом "Эрдоган - террорист" и флаги Курдистана.

Представители курдской диаспоры устроили у посольства США в Киеве митинг, на котором призывали Вашингтон остановить турецкое наступление в Сирии.

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Фоторепортаж с места событий подготовил корреспондент УНИАН. Участники акции принесли плакаты с лозунгом «Эрдоган - террорист» и флаги Курдистана. Они также разбросали на асфальте изображения флага Турции.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).

За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель наступления - создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии. Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

Эрдоган, в свою очередь, 16 октября поставил курдам ультиматум: Турция прекратит наступление на северо-востоке Сирии, если курдские отряды сложат оружие и выйдут из запланированной "безопасной зоны".