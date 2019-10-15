Посол Турции оправдался за встречу Эрдогана с крымскими «депутатами»

13 октября стало известно о встрече 11 октября президента Турция Реджепа Тайипа Эрдогана с российской парламентской делегацией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган случайно пожал руки «депутатам» Госдумы РФ с аннексированного Крыма, потому что Анкара не согласовала списки гостей, которые приехали на форум в Стамбул, где состоялась встреча.

Об этом в эфире программы «Нині вже» на hromadske сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

По ее словам, после этой встречи МИД сразу пригласило посла Турции Ягмур Ахмета Гульдера.

«И сегодня мы имели очень откровенный разговор о том, что это было за мероприятие и каким образом случилось так, что эти пресловутые «депутаты» попали в список участников этого форума. Посол четко отметил, что речь идет о случайном характере, это не целенаправленная акция», — сказала Зеленко.

Она отметила, что Украина выразила обеспокоенность из-за того, что турецкая сторона не приняла действий, чтобы не допустить участия этих «депутатов» в форуме. В то же время посол уточнил, что МИД Турции не привлекалось к согласованию списков участников форума.

Зеленко также подчеркнула, что этот случай еще раз продемонстрировал, что надо быть очень осторожными с сообщениями российских СМИ, которые по этой тебе рассказали о якобы отдельной встречу «депутатов» с Эрдоганом.

«На самом деле речь идет о протокольном мероприятии, как определяет протокол, глава государства поздравил всех участников форума и в церемонии рукопожатия приняли участие и эти двое «депутатов», — пояснила пресс-секретарь МИД.

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По мнению Зеленко, эта ситуация — «очередная провокационная попытка вбить клин между Украиной и Турцией».

Она добавила, что и посол Турции, и МИД этой страны заверил украинскую сторону, что Турция неизменно продолжает поддерживать Украину в защите ее территориальной целостности и поддержанию суверенитета, также неизменной позиция Турции остается в защите крымскотатарского сообщества и непризнании попытки аннексии Крыма.

13 октября стало известно о встрече 11 октября президента Турция Реджепа Тайипа Эрдогана с российской парламентской делегацией. В ее состав вошли два «депутаты Госдумы» от аннексированного Крыму — Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

Встреча состоялась на конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, где также были делегации Афганистана, Китая, Пакистана и Турции.

МИД Украины направило Турции ноту протеста из-за встречи президента Эрдогана с «депутатами» с аннексированного Крыма.

В Меджлисе крымскотатарского народа назвали этот инцидент провокацией Кремля.