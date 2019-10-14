В полиции подсчитали количество участников акций в Киеве 14 октября (фото, видео)

Службу в центре Киева несли полторы тысячи правоохранителей.

Мероприятия в центре столицы 14 октября, в День защитника Украины, прошли без нарушений.

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Об этом начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил после завершения акций.

"В управления полиции никого не доставляли и никаких запрещенных вещей не изымали. Службу в центре Киева несли полторы тысячи правоохранителей. В целом в первом шествии приняли участие около 6 тыс. человек, а во второй акции, которая проходила на Майдане Незалежности и завершилась под Офисом президента, было до 12 тыс. участников", - заявил он.

Полицейские продолжают нести службу, ведь будут обеспечивать порядок во время футбольного матча.

Как сообщал УНИАН, на Майдане Незалежности участники марша "Нет капитуляции", которые в День защитника Украины прошлись колонной по центральным улицам Киева, жгли файеры и дымовые шашки.