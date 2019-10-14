На Майдане Незалежности участники марша "Нет капитуляции" зажгли файеры и дымовые шашки (фото, видео)

Участники марша проводят вече на Майдане Незалежности.

На Майдане Незалежности участники марша "Нет капитуляции", которые в День защитника Украины прошлись колонной по центральным улицам Киева, жгли файеры и дымовые шашки.

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Как передает корреспондент УНИАН, колонна участников марша около часа двигалась от парка Шевченко до Майдана, скандируя лозунги поддержки защитников Украины и против заключения "мирных соглашений" с Россией по Донбассу, которые могут привести к капитуляции Украины.

Как только колонна дошла до Майдана, некоторые участники шествия зажгли файеры, а другие применили дымовые шашки. Темный едкий дым сразу же охватил небо. Некоторые люди начали выражать возмущение по поводу применения пиротехнических средств.

Организаторы акции с помощью звукоусилительной системы, установленной на машине, сопровождавшей колонну, начали призывать участников не зажигать пиротехнику.

На Майдане Незалежности установлена сцена.

Участники шествия проводят вече.