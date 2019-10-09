Евросоюз продолжает призывать Россию освободить всех украинцев – Могерини

Также ЕС призывает Россию обеспечить свободное прохождение судов в Керченском проливе.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини подчеркивает, что Евросоюз продолжает призывать Российскую Федерацию освободить всех незаконно задержанных и взятых под стражу украинцев.

Об этом Могерини заявила во время дебатов в Европарламенте по ситуации в Украине.

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Она заявила, что Евросоюз приветствует последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, и в частности в рамках обмена в Украину вернулись задержанные Россией в ноябре 2018 года 24 украинских моряка, а также режиссер Олег Сенцов (который стал лауреатом премии Европарламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова).

Также высокий представитель ЕС назвала последний обмен “хорошими новостями”.

“Мы всегда будем поощрять каждый шаг, который сможет приблизить нас к урегулированию. Мы продолжаем призывать Россию освободить всех незаконно взятых под стражу украинцев и обеспечить свободное прохождение в Керченском проливе в соответствии с международным правом”, - подчеркнула Могерини.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

3 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1 + 1» выразил надежду, что на следующей неделе состоится масштабный обмен удерживаемыми лицами с Россией.

«Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен», - подчеркнул Пристайко.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата следующего обмена удерживаемыми между Украиной и Россией будет известна после встречи лидеров «нормандской четверки».