В Кремле подтвердили подготовку нового обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ

Ранее Пристайко выразил надежду, что на следующей неделе состоится масштабный обмен.

В Кремле подтвердили, что Россия и Украина ведут работу по подготовке нового обмена удерживаемыми лицами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что с российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен «всех на всех». Это должно быть окончательной целью. Все зависит от готовности двух сторон, определенная работа в этом контексте продолжается», - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли подтвердить в Кремле слова украинских представителей о том, что на следующей неделе состоится новый масштабный обмен между Украиной и РФ.

На вопрос, идет ли речь об обмене между Украиной и РФ, или Украиной и так называемыми «республиками», Песков ответил: «Ничего не могу уточнить. Работа продолжается в этом направлении».

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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» 3 октября вечером выразил надежду, что на следующей неделе состоится масштабный обмен удерживаемыми лицами с Россией.

«Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен», - подчеркнул Пристайко.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В их числе: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.