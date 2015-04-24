Россия не отказалась от планов уничтожить Украину - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в Верховной Раде в рамках Часа вопросов к правительству.

"Кроме той информации, которая есть в открытых источниках, мне пришел ряд информации от закрытых источников, данные разведки. Идет невероятная концентрация живой силы и техники российскими террористами. Российская военная агрессия далека от того, чтобы остановиться", - подчеркнул премьер.

Яценюк подчеркнул, что Украина выполняет Минские договоренности, но со стороны России нет никаких уступок по деэскалации ситуации.

Читайте такжеРоссия не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей - МИД

"Нам нужно готовиться к дальнейшей борьбе за мир... Россия не отказалась от своих планов уничтожить Украину и лишить Украину европейского будущего. Мы считаем, что конфликт на Донбассе должен быть разрешен через полное и безоговорочное выполнение Россией Минского соглашения", - сказал глава правительства.

Он также подчеркнул, что украинской армии нужна помощь западных партнеров.