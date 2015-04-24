Россия не отказалась от планов уничтожить Украину - Яценюк
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что Россия не отказалась от своих планов уничтожить Украину и лишить ее европейского будущего.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в Верховной Раде в рамках Часа вопросов к правительству.
"Кроме той информации, которая есть в открытых источниках, мне пришел ряд информации от закрытых источников, данные разведки. Идет невероятная концентрация живой силы и техники российскими террористами. Российская военная агрессия далека от того, чтобы остановиться", - подчеркнул премьер.
Яценюк подчеркнул, что Украина выполняет Минские договоренности, но со стороны России нет никаких уступок по деэскалации ситуации.
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"Нам нужно готовиться к дальнейшей борьбе за мир... Россия не отказалась от своих планов уничтожить Украину и лишить Украину европейского будущего. Мы считаем, что конфликт на Донбассе должен быть разрешен через полное и безоговорочное выполнение Россией Минского соглашения", - сказал глава правительства.
Он также подчеркнул, что украинской армии нужна помощь западных партнеров.