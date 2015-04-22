Олланд не уверен, что на Донбассе нужны миротворцы
17:12, 22 апреля 2015Политика
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Президент Франции Франсуа Оллнад не уверен в необходимости присутствия миротворческой миссии на Донбассе.
REUTERS
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Париже.
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"Сегодня есть желание присутствия миссии ОБСЕ для того, чтобы Минские соглашения были введены в действие и чтобы они всеми уважались", - заявил Франсуа Олланд.
"Франция участвовала в военных операциях по поддержанию мира, но мы не уверены, что это необходимо (на Донбассе - УНИАН)", - сказал он.
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