Олланд не уверен, что на Донбассе нужны миротворцы

17:12, 22 апреля 2015
Политика
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Президент Франции Франсуа Оллнад не уверен в необходимости присутствия миротворческой миссии на Донбассе.

REUTERS

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Париже.

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"Сегодня есть желание присутствия миссии ОБСЕ для того, чтобы Минские соглашения были введены в действие и чтобы они всеми уважались", - заявил Франсуа Олланд.

"Франция участвовала в военных операциях по поддержанию мира, но мы не уверены, что это необходимо (на Донбассе - УНИАН)", - сказал он.

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