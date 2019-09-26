"Поддержка Украины беспрецедентная": в ЕС отреагировали на стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Майя Коцьянчич подчеркнула, что за 5 лет ЕС собрал для Украины самый большой в истории блока пакет поддержки.

В Европейском союзе отреагировали на критику президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского во время их телефонного разговора в июле относительно недостаточной помощи Украине со стороны европейских стран.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Так, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам Майя Коцьянчич заявила, что поддержка европейских стран для Украины «беспрецедентная». Она отметила, что за 5 лет ЕС собрал для Украины самый большой в истории блока пакет поддержки.

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«Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после революции 2014 года, Европейский Союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ», — говорится в заявлении Коцьянчич.

Как отметила представитель ЕС, указанная сумма помощи в более 15 млрд евро не включает «многочисленные взносы», которые были предоставлены Украине от отдельных стран-членов Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Зеленский согласился Трампом, что лидеры европейских стран делают недостаточно для сдерживания российской агрессии, в частности в вопросе введения санкций против России.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровкутелефонного разговора Трампа и Зеленского.