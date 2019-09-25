"Вы все прочитали": Зеленский заявил, что Трамп не давил на него во время телефонной беседы

Зеленский заметил, что не намерен вмешиваться в демократические американские выборы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не давил на него во время телефонной беседы, которая состоялась 25 июля, по поводу расследования, в котором фигурирует сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в начале встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Отвечая на вопрос, ощущал ли он давление во время беседы с Трампом по поводу расследования в отношении сына Джо Байдена, Зеленский сказал: «Я думаю, что вы все прочитали (имеется в виду стенограмму телефонного разговора - УНИАН), я думаю вы прочитали текст. Я прошу прощения, но я не хочу участвовать в демократических открытых выборах в США».

«Вы слышали, я считаю хорошей телефонную беседу, которая была нормальной. Мы говорили о многих вещах. Я думаю, что вы это прочитали... никто на меня не давил», - подчеркнул Зеленский.

Читайте такжеРасшифровка разговора Трампа с Зеленским может быть неточной – Белый дом

Как сообщал УНИАН, в обнародованной стенограмме телефонной беседы говорится, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена.

«Другое дело, в отношении которого ведется много разговоров, - это сын Байдена, что Байден остановил судебное преследование, и многие люди хотят узнать об этом. Поэтому все возможное, что вы сделаете с генеральным прокурором, будет замечательно. Байден ходил вокруг и хвастался, что он остановил судебное преследование, поэтому, если вы сможете посмотреть на это... Это звучит ужасно для меня», - отметил Трамп.

При этом Зеленский якобы пообещал, что после назначения в Украине нового генерального прокурора это дело будет изучена, и официальный Киев будет работать над этим расследованием.