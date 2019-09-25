"Вы все прочитали": Зеленский заявил, что Трамп не давил на него во время телефонной беседы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не давил на него во время телефонной беседы, которая состоялась 25 июля, по поводу расследования, в котором фигурирует сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в начале встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Отвечая на вопрос, ощущал ли он давление во время беседы с Трампом по поводу расследования в отношении сына Джо Байдена, Зеленский сказал: «Я думаю, что вы все прочитали (имеется в виду стенограмму телефонного разговора - УНИАН), я думаю вы прочитали текст. Я прошу прощения, но я не хочу участвовать в демократических открытых выборах в США».
«Вы слышали, я считаю хорошей телефонную беседу, которая была нормальной. Мы говорили о многих вещах. Я думаю, что вы это прочитали... никто на меня не давил», - подчеркнул Зеленский.
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Как сообщал УНИАН, в обнародованной стенограмме телефонной беседы говорится, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена.
«Другое дело, в отношении которого ведется много разговоров, - это сын Байдена, что Байден остановил судебное преследование, и многие люди хотят узнать об этом. Поэтому все возможное, что вы сделаете с генеральным прокурором, будет замечательно. Байден ходил вокруг и хвастался, что он остановил судебное преследование, поэтому, если вы сможете посмотреть на это... Это звучит ужасно для меня», - отметил Трамп.
При этом Зеленский якобы пообещал, что после назначения в Украине нового генерального прокурора это дело будет изучена, и официальный Киев будет работать над этим расследованием.