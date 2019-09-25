Курс Украины на вступление в НАТО является неизменным, но тактику надо менять – Кулеба

По мнению вице-премьера, Украина должна сосредоточиться не на том, чтобы подавать очередную заявку относительно присоединения к ПДЧ, а на внутренних реформах для взаимосовместимости ВСУ с армиями стран НАТО.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о неизменности курса Украины на евроатлантическую интеграцию, но подчеркнул, что тактика этого развития должно измениться.

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В комментарии Радио Свобода Кулеба сказал: "Новая тактика заключается в том, что после того, как в 2008 году не была положительно воспринята поданная Украиной заявка о присоединении к Плану действий по членству (ПДЧ) и до этого дня ничего кардинально в этом вопросе не изменилось, мы пока не имеем шансов получить ПДЧ. Поэтому мы должны сейчас сосредоточиться не на том, чтобы подавать очередную заявку (в то время как еще предыдущая остается в силе), а сосредоточиться на том, чтобы осуществлять те внутренние реформы, внедрять те стандарты НАТО, которые позволят нам достичь взаимосовместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран-членов НАТО. То есть, тактика в том, чтобы двигаться к членству в НАТО через непосредственную фактическую интеграцию, а не через политические заявления".

Он отметил "прекрасный диалог" с коллегами из Североатлантического альянса.

"Мы никоим образом не обсуждаем сворачивание сотрудничества, а наоборот, – мы обсуждаем необходимость активизации сотрудничества, решения проблем и возможности быстрого движения вперед", – добавил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В официальном Telegram-канале Зеленский прокомментировал: "Для нас очень важен визит Североатлантического совета в Украину в конце октября. Мы продолжим активное взаимодействие с Альянсом по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны согласно стандартам НАТО".