Зеленский встретился с генсеком НАТО Столтенбергом
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом говорится в сообщении главы государства в его официальном Telegram-канале.
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«Встретился с Йенсом Столтенбергом на полях UNGA2019. Для нас очень важен визит Североатлантического совета в Украину в конце октября», - написал президент Украины.
«Мы продолжим активное взаимодействие с Альянсом по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны согласно стандартам НАТО», - подчеркнул Зеленский.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 сентября, Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Во время открытия сессии выступили: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджані Мухаммад-Банде, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп.
Зеленский выступит во время общих дебатов Генеральной ассамблеи 25 сентября.
Кроме того, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запланирован ряд встреч Зеленского с главами государств, а также общение с представителями бизнес-кругов и инвесторами.