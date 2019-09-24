Зеленский встретился с генсеком НАТО Столтенбергом

Президент отметил на продолжении активного взаимодействия с Альянсом по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом говорится в сообщении главы государства в его официальном Telegram-канале.

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«Встретился с Йенсом Столтенбергом на полях UNGA2019. Для нас очень важен визит Североатлантического совета в Украину в конце октября», - написал президент Украины.

«Мы продолжим активное взаимодействие с Альянсом по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны согласно стандартам НАТО», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 сентября, Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Во время открытия сессии выступили: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджані Мухаммад-Банде, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп.

Зеленский выступит во время общих дебатов Генеральной ассамблеи 25 сентября.

Кроме того, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запланирован ряд встреч Зеленского с главами государств, а также общение с представителями бизнес-кругов и инвесторами.