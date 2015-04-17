Авторы письма так называемой "УПА" не являются носителями украинского языка - СБУ

Об этом советник главы СБУ Маркиян Лубкивский сообщил в Facebook.

«По результатам изучения технических свойств письма, которое поступило на личную электронную почту господина Владимира Фесенко, СБУ было установлено, что сообщение отправлено при помощи сервиса разовых почтовых адресов, который находится на хостинге в компании, которая находится на территории ФРГ», - написал Лубкивский.

«При пересылке письма использовался анонимизатор, вероятно TOR, с транзитными IP-адресам в Великобритании и США. Отправитель предпринял максимальные меры, чтобы сделать невозможным его идентификацию, что ставит под сомнение как достоверность сообщения, так и намерения автора», - добавил он.

По словам Лубкивского, СБУ была проведена профессиональная лингвистическая экспертиза, по выводам которой можно сказать, что присланный из-за границы текст составлен с использованием русизмов лицом, или лицами, которые, очевидно, не являются носителями украинского языка. Не свойственными украинскому языку являются и некоторые синтаксические конструкции.

Читайте такжеПолитолог заявил о письме от "повстанцев", которые назвались убийцами Калашникова и БузиныКак сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко заявил, что получил заявление от некой «Украинской повстанческой армии», которая взяла на себя ответственность за резонансные убийства украинских политиков, среди которых экс-народный депутат от Партии регионов Олег Калашников и журналист Олесь Бузина.

Приведя несколько цитат из данного письма, Фесенко подчеркнул: «Это заявление подтверждает мою версию о том, что в качестве исполнителей убийства Бузины и Калашникова будут заявлены радикальные украинские националисты. Это еще больше укрепляет мои подозрения, что за спиной этих людей стоят российские спецслужбы (хотя непосредственные исполнители, возможно, об этом даже не подозревают)».

По мнению Фесенко, «заявление также дает основания подозревать продолжение кампании убийств, которая теперь может быть направлена и против представителей высшего государственного руководства страны. И это, возможно, означает попытку российских спецслужб открыть новый фронт (террористический) против Украины - внутри страны с целью дестабилизации внутренней ситуации».

Напомним, 28 февраля бывший народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов был найден мертвым. Чечетов выпал с 17-го этажа жилого дома в Киеве. Следствие пришло к выводу, что причиной смерти Чечетова было исключительно самоубийство.

9 марта в Киевской области застрелился бывший народный депутат от Партии регионов Станислав Мельник.

12 марта в собственном доме в Запорожской области был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением в области шеи экс-главу Запорожской облгосадминистрации Александра Пеклушенко.

Кроме того, у дверей своей квартиры в Киеве 15 апреля был застрелен экс-народный депутат от Партии регионов, один из организаторов антимайдана Олег Калашников.

16 апреля в Киеве в районе улицы Дегтяревской двое неизвестных в масках застрелили журналиста Бузину.