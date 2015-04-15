В Киеве убили бывшего нардепа-регионала Калашникова

Эту информацию телеканалу "112 Украина" подтвердила помощница экс-нардепа.

Несколько часов назад, бывший народный депутат Олег Калашников был застрелен на пороге своей квартиры, расположенной на ... Posted by Anton Gerashchenko on 15 апреля 2015 г.

Сообщается, что экс-нардепа убили возле его дома. СМИ сообщают, что смерть Калашникова подтверждают также некоторые его родственники.

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Также они сообщили, что в последнее время Калашникову угрожали.

Информацию подтвердил Советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, экс-нардепа убили возле собственного дома на Виноградаре.

"Без сомнения покойный очень много знал о том кто и как финансировал Антимайдан, который стоил Януковичу и его камарилье несколько миллионов гривен в день. Эти тайны он унесет с собой в могилу. Но не один Калашников много знал о том, кто и как финансировал Антимайдан", - написал он.