Экс-губернатор Запорожской области найден мертвым

Бывший председатель Запорожской областной государственной администрации и бывший народный депутат Украины Александр Пеклушенко обнаружен мертвым в собственном доме.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, сообщение о происшествии поступило в милицию сегодня около 13.00.

«На место происшествия – в частный дом Александра Пеклушенко в Ленинском районе Запорожья, выехала следственно-оперативная группа. Экс-председатель ЗОГА, действительно, обнаружен мертвым. Причина смерти – огнестрельное ранение в область горла», - сообщили в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области.

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По словам собеседника агентства, предварительная версия произошедшего - самоубийство, однозначно назвать причину смерти можно будет после проведения всех необходимых следственно-оперативных действий и экспертиз.

Напомним, ранее в своем доме был найден повешенным мэр Мелитополя. Буквально через день от сердечной недостаточности в том же городе скончался руководитель милиции.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Генпрокуратуре заявили о вручении экс-народному депутату Михаилу Чечетову сообщения о подозрении в злоупотреблении властью и служебном подлоге во время принятия диктаторских законов 16 января 2014 года - ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением при отягчающих обстоятельствах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

21 февраля Печерский райсуд Киева по ходатайству следователя Генпрокуратуры вынес решение об избрании Чечетову меры пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением размера залога 4 млн 990 тыс. грн. 23 февраля за Чечетова был внесен залог и его освободили из-под стражи.

28 февраля его нашли мертвым. По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенко, Чечетов выпал с 17-го этажа жилого дома. Было открыто уголовное производство по факту смерти Чечетова по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

2 марта Чечетова похоронили на Южном кладбище в Киеве.