В Киевской области застрелился экс-регионал Мельник - СМИ

Сегодня, 10 марта, в Киевской области покончил с жизнью депутат V и VI созывов от Партии регионов Станислав Мельник.

Об этом сообщили ТСН источники в правоохранительных органах.

Как сообщается, 53-летний экс-регионал оставил предсмертную записку, в которой попросил у всех прощения. Станислав Мельник в течение шести лет возглавлял СП "Донецкий пивоваренный завод", с 2005 года и до избрания народным депутатом занимал должность генерального директора ЗАО "Люкс" в Донецке. Также был депутатом Донецкого горсовета в 2002-2006 годах.

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Напомним, 28 февраля из своей квартиры на 17-м этаже выбросился экс-регионал, бывший народный депутат, "дирижер" диктаторских "законов 16 января" Михаил Чечетов. По мнению многих авторитетных лиц, Чечетова могли довести до самоубийства.