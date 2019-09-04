"Хочу заниматься с тобой любовью день и ночь": нардеп высказалась о своей интимной переписке в Раде (фото)

Также депутат передала "привет" журналистам, комментируя переписку в парламенте.

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Криворучкина прокомментировала свою интимную смс-переписку в стенах Верховной Рады.

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В Facebook она передала "привет журналистам, которые ничего не слышали о вмешательстве в личную жизнь".

"Я – не только депутат, я, прежде всего, человек. Я люблю, путешествую и дышу. Что же, теперь вся Украина знает, что у меня есть отношения. Во-первых, хочу напомнить, что кумой Юрия Корявченкова я не являюсь, проверяйте хоть, когда публикуете. Во-вторых, переписывалась я в официальный перерыв, об этом почему-то забыли написать. В-третьих, не завидуйте", – написала Криворучкина.

Ранее нардепа от "Слуги народа" Елену Криворучкину застукали на интимной переписке в Раде, она написала абоненту "Любимый" "Хочу с тобой заниматься любовью день и ночь".