Самооборона Шевченковского района Киева сообщила номера машины, из которой расстреляли Бузину
15:05, 16 апреля 2015Политика
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В группе в Facebook общественной организации «Шевченковская народная самооборона» появилось сообщение с номерами автомобиля, из которого расстреляли Олеся Бузину.
Убийство было совершено в Шевченковском районе столицы
Сообщение в группе оставил киевлянин, член группы Богдан Йовженко.
«Внимание! BL8108W Форд универсал синего цвета, юнцы в масках совершили убийство по адресу ул. Дегтяревская 58 и скрылись в неизвестном направлении. При появлении, звоните 102 или на нашу горячую линию. Благодарю за внимание!» - написал он.
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Напомним, как сообщили УНИАН в Отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, убийство было совершено около 13.20 в Шевченковском районе столицы на улице Дегтяревская возле дома, где проживал журналист.
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