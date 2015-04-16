Самооборона Шевченковского района Киева сообщила номера машины, из которой расстреляли Бузину

Сообщение в группе оставил киевлянин, член группы Богдан Йовженко.

«Внимание! BL8108W Форд универсал синего цвета, юнцы в масках совершили убийство по адресу ул. Дегтяревская 58 и скрылись в неизвестном направлении. При появлении, звоните 102 или на нашу горячую линию. Благодарю за внимание!» - написал он.

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Напомним, как сообщили УНИАН в Отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, убийство было совершено около 13.20 в Шевченковском районе столицы на улице Дегтяревская возле дома, где проживал журналист.