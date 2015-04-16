В милиции подтвердили убийство Олеся Бузины
14:24, 16 апреля 2015Политика
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В Киеве неизвестные убили журналиста Олеся Бузину.
Двор, где убили Бузину / https://www.facebook.com/byblidze
Как сообщили УНИАН в Отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, убийство было совершено около 13.20 в Шевченковском районе столицы на улице Дегтяревская возле дома, где проживал журналист.
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По показаниям свидетелей, двое неизвестных ехали в автомобиле, и один из них выстрелил в Бузину.
Как отметили в ОСО, на месте работает следственно-оперативная группа, в городе введен план «Перехват», решается вопрос об открытии уголовного производства.
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