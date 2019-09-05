В "Слуге народа" рассказали, о чем шла речь на встрече фракции с Зеленским

Депутатов интересовали вопросы коммуникации с Кабинетом министров, а также назначения и увольнения прокуроров.

Во время встречи народных депутатов из фракции партии «Слуга народа» с президентом Владимиром Зеленским обсуждались, в том числе, и внутренние вопросы.

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Об этом журналистам сообщила представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук после встречи.

По ее словам, на встрече обсуждались вопросы, которые «касаются, скорее, внутренних наших организационных моментов, вопросы партии, ее развития, вопросы фракции».

При этом отметила, что ее интересовал вопрос, как депутатам коммуницировать с Кабинетом министров Украины, «как настроить эту коммуникацию, как помочь министрам, чтобы они не чувствовали давления от депутатского корпуса, а главное, чтобы депутаты чувствовали, что с ними советуются, с ними общаются, их слышат в КМУ».

Также Верещук отметила, что у депутатов были вопросы к присутствующему на встрече генеральному прокурору Руслану Рябошапке. «Наши депутаты обращались и слышали о нормальных процессах, которые происходят при назначении тех или иных прокуроров, или при увольнении прокуроров», - сказала она.

Во встрече также приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.