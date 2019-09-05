Разговор "оф-рекордс": у депутатов забрали телефоны перед встречей фракции с Зеленским

По словам заместителя председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова, разговор проходит в формате оф-рекордс.

Перед встречей народных депутатов фракции "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским у них забрали телефоны.

Об этом журналистам сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Евгений Брагар.

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Отвечая на вопрос журналистов, правда ли это, что у депутатов забрали телефоны и разговор проходит в формате оф-рекордс, то есть не под запись и не для разглашения, он отметил: "Да, оф-рекордс".

Брагарь добавил, что "отдельные из этих вопросов является внутренним делом фракции", которые не требуют разглашения.

По его словам, на встрече речь идет о том, что "в ближайшее время будем работать по тем 67 законопроектам, которые уже были поданы, а потом будем координироваться с другими народными депутатами...".

Также он добавил, что встреча еще не завершилась.

На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.