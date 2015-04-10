Самые стойкие депутаты, пришедшие сегодня на заседание, разошлись на недельный отдых
Первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий досрочно закрыл заседание парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня парламент не рассмотрел ни одного проекта постановления или законопроекта, поскольку в сессионном зале не было необходимых как минимум 226 нароних депутатов для принятия решений. ВР лишь поддержала создание рабочей группы по проверке возможных фактов коррупции в деятельности правительства и относительно обоснованности тарифов.
Также сегодня был проведен Час вопросов к правительству по вопросам формирования тарифов на энергоносители для населения и заслушано соответствующую информацию Национальной комиссии регулирования электроэнергетики.
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Парубий напомнил, что на следующей неделе народные депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах, а ближайшее заседание состоится во вторник, 21 апреля.