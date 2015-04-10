Самые стойкие депутаты, пришедшие сегодня на заседание, разошлись на недельный отдых

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня парламент не рассмотрел ни одного проекта постановления или законопроекта, поскольку в сессионном зале не было необходимых как минимум 226 нароних депутатов для принятия решений. ВР лишь поддержала создание рабочей группы по проверке возможных фактов коррупции в деятельности правительства и относительно обоснованности тарифов.

Также сегодня был проведен Час вопросов к правительству по вопросам формирования тарифов на энергоносители для населения и заслушано соответствующую информацию Национальной комиссии регулирования электроэнергетики.

Читайте такжеРада создала рабочую группу, чтобы разобраться в новых тарифах и субсидиях

Парубий напомнил, что на следующей неделе народные депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах, а ближайшее заседание состоится во вторник, 21 апреля.