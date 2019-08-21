"Буду ходить на допросы": генпрокурор Луценко рассказал, что будет делать после отставки

Получать юридическое образование Юрий Луценко не планирует, но отметил, что в его семье таки будет юрист.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после того, как уйдет в отставку, займется здоровьем и будет ходить на допросы.

Об этом он сказал в интервью "Цензору".

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"Юридическим образованием занимается мой младший сын. Я шучу, что в семье кто-то в конце концов должен быть юристом. А я, по крайней мере до конца года, буду заниматься здоровьем, ходить на допросы и работать, думаю о фонде поддержки украинской книги", - отметил Луценко.

Потом, добавил генпрокурор, время и политические процессы покажут, что делать дальше.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Юрий Луценко ранее заявил, что подаст в отставку с началом работы Верховной Рады девятого созыва.