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"Буду ходить на допросы": генпрокурор Луценко рассказал, что будет делать после отставки

19:15, 21 августа 2019
Политика
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Луценко имеет определенные планы на ближайшее время после отставки / фото УНИАН

Об этом он сказал в интервью "Цензору".

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"Юридическим образованием занимается мой младший сын. Я шучу, что в семье кто-то в конце концов должен быть юристом. А я, по крайней мере до конца года, буду заниматься здоровьем, ходить на допросы и работать, думаю о фонде поддержки украинской книги", - отметил Луценко.

Потом, добавил генпрокурор, время и политические процессы покажут, что делать дальше.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Юрий Луценко ранее заявил, что подаст в отставку с началом работы Верховной Рады девятого созыва.

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Теги: #Юрий Луценко#отставка Луценко