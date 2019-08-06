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Генпрокурор Луценко: как только парламент заработает, я напишу заявление об отставке

21:45, 06 августа 2019
Политика
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Юрий Луценко намерен подать в отставку / фото УНИАН

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Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

«В ходе первой встречи с избранным президентом Владимиром Зеленским, это еще было до его инаугурации, я сказал, что, как только будет избран новый парламент, я напишу заявление на имя спикера. Я готов к этому, жду имя спикера. Как только парламент соберется и сформирует руководящие органы, я напишу заявление об отставке по собственному желанию», - заявил Луценко.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Зеленский подписал представление в Верховную Раду об увольнении Луценко.

В тот же день в парламенте под номером 10380 был зарегистрирован проект постановления "О предоставлении согласия на увольнение Президентом Украины Луценко Ю.В. с должности генерального прокурора Украины". Причиной увольнения Луценко было указано отсутствие у него высшего юридического образования.

2 июля Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Луценко.

23 июля Зеленский заявил, что на должность генерального прокурора рассматривается кандидатура заместителя руководителя Офиса президента Руслана Рябошапки.

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Теги: #отставка#Юрий Луценко