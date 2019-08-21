Назначен новый командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ

Его предшественник Михаил Забродский избран в Верховную Раду.

Командующим Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины назначен генерал-майор Евгений Мойсюк.

Об этом говорится в сообщении на странице министра обороны Степана Полторака в Facebook.

Министр напомнил, что по результатам проведения внеочередных выборов народных депутатов командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-лейтенанта Михаил Забродский "прикомандирован" к Верховной Раде Украины.

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"Благодарю за службу генерала Забродского и искренне желаю свершений уже на другие ниве - законодательной!", - написал Полторак и добавил: "Поздравляю с назначением командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майора Евгения Мойсюка! Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен - его опыт позволит развивать и укреплять потенциал Десантно-штурмовых войск".

Напомним, Михаил Забродский баллотировался в Верховную Раду на внеочередных выборах под №4 в списке партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.