Партия Порошенко объявила 50-ку кандидатов на выборы в Раду
Партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко объявила список из 50-ти кандидатов в депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.
Список опубликован на странице политической силы в Facebook.
Поведет "Европейскую солидарность" на выборы экс-президент Украины Петр Порошенко. В общем первая 50-ка избирательного списка партии выглядит следующим образом:
- Петр Порошенко
- Андрей Парубий
- Ирина Геращенко
- Михаил Забродский
- София Федина
- Мустафа Джемилев
- Яна Зинкевич
- Ахтем Чийгоз
- Олег Синютка
- Иванна Климпуш-Цинцадзе
- Артур Герасимов
- Степан Кубов
- Ирина Фриз
- Нина Южанина
- Ирина Луценко
- Виктория Сюмар
- Владимир Арьев
- Ростислав Павленко
- Николай Величкович
- Сергей Алексеев
- Руслан Князевич
- Максим Саврасов
- Мария Ионова
- Наталья Бойко
- Владимир Вятрович
- Ирина Никоряк
- Татьяна Чорновол
- Денис Пятигорец
- Андрей Левус
- Наталья Баласинович
- Андрей Карпов
- Юрий Бирюков
- Сергей Таран
- Александр Черненко
- Андрей Андреев
- Динара Габибулаева
- Алексей Петров
- Вячеслав Кириленко
- Павел Розенко
- Владимир Соляр
- Игорь Артюшенко
- Михаил Талпа
- Александр Погребиский
- Сергей Высоцкий
- Александр Бригинец
- Елена Урсуленко
- Андрей Смолий
- Олег Болдырев
- Игорь Лапин
- Людмила Обертинская
Как сообщал УНИАН, в мае 2019 года съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" принял решение изменить название политсилы в партию "Европейская Солидарность".
9 июня на съезде "Европейской солидарности" была представлена первая десятка списка кандидатов в народные депутаты. Возглавил избирательный список лидер партии, экс-президент Украины Петр Порошенко.