Нардепы от "Самопомочи" требуют от коалиции проведения местных выборов осенью этого года

Как заявили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной общественной организации "Объединение "Самопомич", что сегодня существует реальная угроза функционированию демократических институтов Украины.

По мнению депутатов-харьковчан от "Самопомочи", некоторые политические силы, которые в том числе представляют коалицию, не заинтересованы в проведении местных выборов осенью этого года.

В "Самопомочи" отмечают, что на сегодня борьба за власть доминирует над здравым смыслом. Состав местных советов не соответствует настроениям людей, в большинстве городов есть криминалитет при власти, поэтому "задержка выборов приведет к трагедии".

"Мы должны отстаивать свои права и не допустить узурпацию власти. Выборы должны состояться осенью" - заявил Семенуха.

Народные депутаты от "Самопомочи" убеждены, что любое искусственное вмешательство в избирательный процесс приведет к замедлению реформирования органов местного самоуправления, темпов бюджетной децентрализации, свертывания демократии в Украине.

Фракция "Объединения "Самопомич" настаивает, чтобы в избирательном законодательстве были учтены следующие принципы: выборы в областные и местные советы должны проходить по пропорциональной системе по открытым спискам; выборы в районные советы должны пройти по мажоритарной системе (хотя этот вопрос обсуждается); выборы в поселковые советы должны пройти по мажоритарной системе.

В "Самопомочи" настаивают ввести избирательную систему абсолютного большинства для городов областного значения - выборов мэров в два тура. Кроме этого законодательно должно нормировать процесс предвыборной агитации.

"Мы настаиваем, чтобы закон предусматривал ограничение расходов на избирательную кампанию. В частности, на изготовление материалов предвыборной агитации, использование средств массовой информации и другие услуги, связанные с проведением агитации. Также мы должны отойти от практики, что избирательная комиссия в основном состоит из учителей и бюджетных работников", - подчеркнул Маркевич.