Порошенко подписал закон об общественном вещании

Свою подпись под законом Порошенко поставил на презентации общественного в киевском Мыстецьком Арсенале, пишет Украинская правда.

Читайте такжеРада приняла закон об общественном телерадиовещанииЭту церемонию транслирует Первый национальный.

На презентации присутствовал также премьер Арсений Яценюк.

Порошенко заявил, что Украина теперь "идет от Первого национального к ВВС".

После выступления Порошенко и Яценюка гендиректор НТКУ Зураб Аласания запустил Общественное вещание в прямой эфир и представил его логотип.

Логотип первого национального изменен pic.twitter.com/5QhE2hMu2c - Sveta Ostapa (@SvetaOstapa) 7 апреля 2015

Справка. 19 марта Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины» (№1357).

Согласно закону, в частности, в Законе Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины" устанавливается, что общественное телевидение и радиовещание образуется в форме публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", 100% акций которого принадлежит государству.

НОТУ образуется на базе Национальной телекомпании Украины, Национальной радиокомпании Украины, Государственной телерадиокомпании "Культура", областных государственных телерадиокомпаний, Государственной телерадиовещательной компании «Крым», государственных организаций "Киевская государственная региональная телерадиокомпания", "Севастопольская региональная государственная телерадиокомпания", "Новгород-Северская региональная государственная телерадиокомпания "Северская", "Криворожская региональная государственная телерадиокомпания "Криворожье", государственного предприятия "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм", которые реорганизуются путем присоединения к Национальной телекомпании Украины.

Образование НОТУ осуществляется по решению Кабинета министров Украины в соответствии с законодательством с учетом особенностей, определенных этим Законом.

НОТУ является объектом общегосударственного значения. Отчуждение, передача (кроме краткосрочной аренды), приватизация недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, земельных участков, на которых они расположены, а также акций, принадлежащих государству в уставном капитале НОТУ, запрещается.

НОТУ вещает не менее чем на двух общенациональных каналах вещания многоканальной эфирной телесети (общественно-политическом и культурно-образовательном), на региональных каналах вещания многоканальной эфирной телесети и не менее чем на трех общенациональных эфирных радиоканалах (общественно-политическом, культурно-образовательном, молодежном ).

Устав НОТУ определяет полномочия акционера, органов управления НОТУ и их компетенцию в соответствии с законодательством, с учетом особенностей, определенных этим Законом. Устав НОТУ должен содержать, в частности, гарантии независимости общественного вещателя; запрет на вмешательство со стороны акционера, других субъектов властных полномочий в его редакционную политику.

В Наблюдательный совет НОТУ входят по одному представителю от депутатских фракций и групп Верховной Рады Украины текущего созыва и девять членов от общественных объединений и ассоциаций.

Устанавливается, что НОТУ может финансироваться за счет: продажи собственной теле- и радиопродукции, платы за пользование авторскими и смежными правами; государственного и местных бюджетов; абонентской платы, оплачиваемой за услуги НОТУ в порядке, установленном Кабинетом министров; других поступлений, не запрещенных законодательством.

Кабинет министров осуществляет контроль за использованием и сохранностью переданного НОТУ имущества и может определять субъекта управления указанным имуществом.

НОТУ имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, приобретенным за счет средств от собственной хозяйственной деятельности, с учетом ограничений, установленных этим Законом.

Редакционный совет НОТУ формируется из числа работников НОТУ в составе 15 человек: 5 человек, назначаемых Наблюдательным советом НОТУ, 5 человек, избираемых общим собранием творческого коллектива НОТУ, и 5 человек, назначаемых на конференции редакционных советов региональных подразделений НОТУ.

Редакционный совет регионального подразделения НОТУ формируется в составе 6 человек: 3 человека, которые назначаются правлением НОТУ, и 3 человека, которые назначаются общим собранием творческого коллектива соответствующего регионального подразделения НОТУ.