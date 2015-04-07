Миссия ОБСЕ не может сказать, что произошел полный отвод тяжелого вооружения на Донбассе

Об этом сегодня в эфире Радио Вести сказал представитель СММ ОБСЕ Майкл Боцюркив.

"Наблюдатели сообщают, что есть много случаев перемещения тяжелого вооружения, но мы не можем точно говорить, что произошел полный отвод", - отметил спикер.

В связи с этим он подчеркнул, что для того, чтобы глава мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, посол Ертугуль Апакан смог от имени миссии подтвердить, что отвод вооружение действительно состоялось, необходимо, чтобы все стороны выполнили гораздо больше работы и употребили усилий, и это также, по словам Боцюркива, касается информирования миссии относительно того, где будет храниться отведенное вооружение.

Читайте такжеКучма: Боевики "более-менее" отнеслись к отводу вооружений калибром до 100 ммТакже он добавил, что миссии необходимы гарантии, что отведенное вооружения не будет возвращено на передовые позиции.

Как сообщал УНИАН, Минскими договоренностями от 12 февраля предусмотрено прекращение огня на Донбассе с 15 февраля, а также отвод тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе.

С 00.00 15 февраля на Донбассе объявлено перемирия и режим прекращения огня, однако террористы постоянно нарушают режим «тишины».

В штабе АТО заявляют, что Украина осуществила четыре этапа отвода тяжелого вооружения, однако полностью не отведет технику от линии соприкосновения, пока не получит подтверждения отвода вооружений террористами.

Боевики уверяют, что завершили отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения, а украинские военные это отрицают, заявляя, что враг перегруппировывает силы.

18 марта министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина выполнила все обязательства относительно отвода тяжелой техники, предусмотренные Минскими договоренностями.