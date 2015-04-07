Аксенов хочет отправить депортированных крымских татар в Узбекистан за справками о реабилитации

Как сообщает "рупор" так называемого правительства Крыма сайт "Криминформ", назначенный Кремлем руководитель Крыма Сергей Аксенов поручил оформить соответствующие письма на имя вице-премьера правительства России Дмитрия Козака и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, пишет Крым. Реалии.

"Такое решение было принято главой республики по итогам встречи с представителями Совета старейшин крымскотатарского народа "Намус", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что во время встречи обсуждались проблемы с получением справки о реабилитации. В частности, на длительный период затягиваются сроки получения справки, предоставляемой из Республики Узбекистан.

"Необходимо из Крыма делегировать группу в Узбекистан с нашими представителями крымскотатарского народа и должностных лиц, которые за все это отвечают, которые готовы организационно обсудить все эти вопросы", - сказал Аксенов.