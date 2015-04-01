Газовые реверансы России

В газовых взаимоотношениях Украины и России началась новая фаза. РФ, очутившись в особо сложном экономическом положении на фоне санкций и падения цен на топливо, пошла на компромисс, дабы не потерять украинский газовый рынок – «Газпром» решил пролонгировать завершивший свое действие 1 апреля «зимний пакет», договоренности по которому были достигнуты в октябре 2014 года в результате тяжелых и продолжительных (с мая) из-за позиции Москвы переговоров при участии Евросоюза.

Причем, традиционно, Москва свою инициативу преподнесла, игнорируя реальность – не как единственный для нее выход из сложной ситуации в виду обвала нефтяных цен (к которым привязаны газовые контракты) и сокращения доли «Газпрома» на рынке ЕС, а как некую «добрую волю». Во всех сообщениях российский СМИ пишется, что с просьбой продлить «зимний пакет» к «Газпрому» обратился «Нафтогаз». Между тем, в преддверии «судьбоносного» решения Кремля в эфире телеканала «Россия 24» глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская монополия попросила скидку для Украины самостоятельно. О ней было заявлено 20 марта на очередной трехсторонней встрече в Брюсселе, и этот выход из ситуации понравился Еврокомиссии. Получив одобрение – ЕК, а затем и непосредственно Владимира Путина – правительство РФ приняло постановление о предоставлении Украине скидки на газ во втором квартале этого года в размере экспортной пошлины, но не более 100 долларов за тысячу кубометров.

«Экспортная пошлина рассчитывается по следующей формуле: при цене в 333,3 доллара США и выше за 1 тыс. куб. м газа снижение составит 100 долларов США, при цене ниже 333,3 доллара США снижение составит 30% такой цены», - говорится постановлении правительства РФ.

Во втором квартале 2015 года цена газа для Украины по контракту составит 348 долларов за тысячу кубов. На фоне падения цен на нефть (формула расчета цены газа привязана к цене корзины нефтепродуктов) и за вычетом пролонгированной скидки в размере вывозной пошлины цена газа для Украины во втором квартале может быть в пределах 230–250 долларов за тысячу кубов (цена российского газа для Украины в ноябре-декабре составляла 378 долларов, а в первом квартале 2015 года — 329 долларов).

Глава Минэнергоугля Андрей Демчишин заявил, что Украина готова покупать российский газ при цене порядка 250 долларов за тысячу кубометров, что меньше цены поставок реверсного газа из Евросоюза, которые сейчас обходятся в 280 долларов. «Если подтвердим цену в 250 долларов, то нужно будет использовать такую возможность», – сказал Демчишин.

Официально закрепить продление действия «зимнего пакета» планируется 14-15 апреля в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе. А пока «Нафтогаз» и «Газпром» продолжают двустороннюю операционную деятельность. Фактически Украина имеет возможность, в случае необходимости, импортировать российский газ до 13-14 апреля, пока не будут подписаны новые соглашения. Причем их действия хотят закрепить до весны 2016 года.

Эксперты считают, что Украине не стоит в ближайшее время возобновлять закупку российского газа, которую она прекратила с 1 апреля. В этом нет необходимости – пик потребления пройден, газа в хранилищах осталось почти 8 миллиардов кубов, из которых можно еще порядка 1,5 миллиарда поднять при необходимости. А первоочередные нужды можно погасить реверсным газом, поставки которого продолжаются.

Но уже в третьем квартале, когда нужно будет озаботиться закачкой газа в ПХГ для будущего отопительного сезона и обеспечения транзита в Европу, Украина может возобновить закупки, тем более, что цена газа в этот период с учетом скидки будет ниже нынешней и сопоставима с ценой на спотовом рынке, которая прогнозируется ниже 200 долларов (спотовый рынок – «наличный рынок», на котором заключаются сделки с немедленной поставкой, либо в пределах короткого промежутка времени, а расчеты проводятся по рыночной стоимости на момент заключения сделки). Кстати, деньги на закупку голубого топлива Евросоюз обещал Украине обеспечить.

Еще один важный нюанс – сейчас завершаются переговоры «G6» - США, Великобритании, Франции, Германии, России и Китая – с Ираном по его ядерной программе. Тегеран предварительно согласился на уступки в обмен на снятие санкций. Если соглашение будет достигнуто, то на рынок хлынут дополнительные поставки нефти – Иран за время «нефтяной изоляции» накопил значительные запасы «черного золота» и может немедленно увеличить экспорт, а добычу – примерно на 500 тысяч баррелей в день в срок от трех до шести месяцев, прогнозируют аналитики ANZ Bank. Цены на нефть в этом случае могут опуститься до 30 долларов за баррель. Для России это – катастрофа. По данным Центробанка РФ, при цене на нефть 45 долларов за баррель ежегодные потери российской экономики составляют 160 миллиардов долларов. Это – общие убытки, которые несут и нефтяники, и бюджет, со скрипом переживающий давление санкций, вызвавших стагнацию экономики.

А впереди еще обвал цен по газовым контрактам. Возможно, это сделает Кремль «уступчивей», и на будущих трехсторонних переговорах решатся остальные проблемы газовых отношений России и Украины – поставки на Донбасс, которые «Газпром» осуществляет с 19 января по сегодняшний день в нарушение основного контракта, незаконно предъявляя счет за них «Нафтогазу», возобновление контрактного принципа take-or-pay («бери или плати»), что Россия хочет осуществить уже в апреле, а также объем обязательной закупки – согласно контракту 2009 года.

Таким образом, нас ждут нескучные новости, которые, в принципе, должны вызвать исключительно положительные эмоции.

Нана Черная