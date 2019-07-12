Эксперт оценил план переноса Офиса президента в Украинский дом

Также эксперт заявил, что фантазии о том, что можно быстро сделать пешеходную зону на Европейской площади, – это полный блеф.

Вице-президент Киевской организации Национального союза архитекторов Украины, архитектор-практик Георгий Духовичный считает план переноса Офиса президента Украины в помещение Украинского дома, расположенного на ул. Крещатик, 2, нереалистичным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

«Украинский дом - одно из двух музейных сооружений за последние 99 лет. Он выдержит испытание любым музеем, но перенос любого офиса — это нонсенс. Если бы идея, внесенная в уши президента, была обсуждена с профессионалами... А так это превратили на шоу. Никакой тезис о реконструкции не выдерживает серьезной экспертизы», - сказал эксперт.

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Также Духовичный подчеркнул невозможность быстро сделать пешеходную зону на Европейской площади, расположенной рядом с Украинским домом.

«Сегодня связь верхнего города с центром очень ограничена. Сегодня улицу Грушевского и нижний город связывает только Владимирский спуск. Поэтому любые фантазии о том, что быстро можно сделать пешеходную зону на Европейской площади, – это полный блеф. Также не стоит забывать, что под Европейской площадью находится насосная станция. Поэтому может остановиться вся канализация», - отметил он.

Кроме того, Духовичный сообщил, что парковку под Украинским домом сделать нельзя в связи с особенностями спуска Владимирской горки.

«Если вы думаете, что музей поднят случайно, то это не так. Одним из основных вопросов было удержание спуска конструкциями музея. Никаких дополнительных понижений не может быть», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский переименовал Администрацию президента в Офис главы государства и заявил о намерении перенести его в помещение Украинского дома (ул. Крещатик, 2) в течение года.

Президент выступает за то, чтобы после переезда Офиса президента в административном здании на Банковой разместился исторический музей.

По словам архитектора Ивана Юнакова, новый президентский офис будет занимать три этажа Украинского дома, в помещении будут установлены системы энергосбережения. Перед зданием планируется сделать фонтанный комплекс. Также планируется отдельное помещение, «что-то типа коворкинга», куда будут приходить граждане с инициативами. «Это будет общение с любыми специалистами, рабочими группами», - добавил архитектор.