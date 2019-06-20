"Офис президента": Зеленский решил переехать из АП в Украинский дом на Крещатике (видео)

Администрацию президента планируют переименовать в офис главы государства или офис президента.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует поменять название Администрации президента на офис главы государства и в течение года переместить ее в здание Украинского дома.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины.

В частности, команда Зеленского в Facebook разместила видеозапись, на которой бизнесмен-девелопер Андрей Ваврыш представляет главе государства и лицам из его окружения концепцию президентской администрации в помещении Украинского дома.

Ваврыш считает, это прекрасная локация именно для президентского офиса.

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«Сам объект имеет необходимое пространство для реализации потенциала функционирования (офиса главы государства - УНИАН). Например, актовый зал, который собирает почти 500 человек, наличие определенных open space ... Здесь где-то 8000 квадратных метров на 650 человек - то есть это очень комфортный, хороший показатель», - добавил он.

В свою очередь заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что «логика новой структуры - мы отходим от названия администрация и переходим к термину, который является более современным, более европейским - офис главы государства, офис президента».

Кроме того, в комментарии УНИАН в пресс-службе главы государства заявили, что рассчитывают на то, что переезд президентской администрации из здания на улице Банковой в помещение Украинского дома состоится до конца текущего года.