Климкин назвал ситуацию с политзаключенным Литвиновым "юридическим маразмом"

По словам министра, вопрос о судьбе политзаключенного Литвинова должен решать украинский суд.

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал "юридическим маразмом" ситуацию с политзаключенным Сергеем Литвиновым, который был осужден в России по сфабрикованным обвинениям и уже несколько месяцев отбывает наказание в Украине.

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Об этом глава МИД заявил в эфире Громадського.

Комментируя ситуацию с Литвиновым, министр сказал: "Конечно, в голове у тех, кто отвечает за юридические аспекты, есть такие соображения: а если мы сейчас что-то не так сделаем, как мы будем вытаскивать всех остальных (незаконно осужденных в РФ украинцев - УНИАН). Но я считаю, что здесь должна быть наша (украинская - УНИАН) логика и решение нашего суда, который юридически ситуацию уладит".

"Я считаю, что это маразм, то, что происходит... юридический", - подчеркнул министр.

Ранее СМИ сообщали, что Литвинов с марта находится в одной из харьковских колоний, куда его передали из России. В России он уже отбыл пять лет из своего общего срока наказания в восемь с половиной лет за якобы разбой, хотя российское следствие сначала хотело осудить Литвинова на 25 лет за убийство несуществующих людей в Луганской области, когда он был в составе батальона "Днепр-1".

После этого случая украинские правозащитники заявили, что, если украинская власть Литвинова помилует и освободит, это может дать России повод обвинить Украину в нарушении соответствующих конвенций и в дальнейшем прекратить передачу в страну ее граждан, осужденных в России.