"Только вместе с друзьями и партнерами": Климкин дал Зеленскому совет насчет встречи с Путиным

8 июля Зеленский предложил Путину обсудить конфликт на Донбассе в Минске с участием лидеров Франции, ФРГ, Великобритании и США.

Министр иностранных дел Павел Климкин отметил важность присутствия друзей и партнеров Украины на возможной встрече президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

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Об этом глава МИД заявил в эфире Громадського.

"Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами, на них нужно полагаться. Иногда с ними тоже непросто разговаривать, но они нам очень в этой истории нужны", - отметил Климкин.

Министр подчеркнул, что формат возможной встречи Зеленского с Путиным может быть разным, но на ней обязательно должны присутствовать партнеры Украины.

"Какой это будет формат – Нормандский, Штаты, комбинация, ЕС – об этом можно разговаривать. Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами. Здесь мега-восклицательный знак", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Зеленский предложил Путину обсудить конфликт на Донбассе в Минске с участием лидеров Франции, ФРГ, Великобритании и США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что инициатива Зеленского будет рассмотрена в Кремле.