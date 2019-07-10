"Только вместе с друзьями и партнерами": Климкин дал Зеленскому совет насчет встречи с Путиным
Министр иностранных дел Павел Климкин отметил важность присутствия друзей и партнеров Украины на возможной встрече президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.
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Об этом глава МИД заявил в эфире Громадського.
"Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами, на них нужно полагаться. Иногда с ними тоже непросто разговаривать, но они нам очень в этой истории нужны", - отметил Климкин.
Министр подчеркнул, что формат возможной встречи Зеленского с Путиным может быть разным, но на ней обязательно должны присутствовать партнеры Украины.
"Какой это будет формат – Нормандский, Штаты, комбинация, ЕС – об этом можно разговаривать. Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами. Здесь мега-восклицательный знак", - добавил министр.
Как сообщал УНИАН, 8 июля Зеленский предложил Путину обсудить конфликт на Донбассе в Минске с участием лидеров Франции, ФРГ, Великобритании и США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что инициатива Зеленского будет рассмотрена в Кремле.