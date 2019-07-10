цей матеріал доступний українською

Выгнанный со встречи в Борисполе чиновник Годунок собирается подать в суд на Зеленского

15:57, 10 июля 2019
Политика
931 0
Годунок собирается подать в суд на Зеленского / фото УНИАН

Об этом он заявил в интервью КП.

Так, на вопрос журналиста о дальнейших действиях чиновника Годунок ответил: "Я завтра соберу пресс-конференцию и подам на него в суд. Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб".

Читайте также«Позвоню Баканову по поводу этого черта»: Зеленский хочет обратиться в СБУ по вопросу чиновника Годунка (видео)

Также чиновник заявил, что никакого разбоя, о котором говорил Зеленский, не было.

"Он прочитал в Интернете какую-то дурь. Он сам сказал, что нашел что-то в Интернете и там про меня что-то пишут. Так что, мне найти в Интернете, что там на него пишут, как он по роялю яйцами бьет или там, где он на наркомана похож или бухой. Поэтому никакого разбоя не было, я госслужащий", - отметил Годунок.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с активом Киевской области заставил секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка покинуть мероприятие.

Во время мероприятия Годунок постоянно что-то выкрикивал с места, на что отреагировал президент. Сначала Зеленский дал ему возможность выступить на встрече и поделиться своим видением решения проблем с функционированием больницы.

После этого Зеленский сказал: "Когда очень много кричат, я всегда прошу найти в интернете что-то о человеке, который очень много кричит. Я тут прочитал в газете. Это правда, или нет? Вы - член "Батькивщины", секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч. 3 ст. 142 УПК Украины (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич, это Вы?». Годунок ответил: "Да".

После этого Зеленский заставил его выйти из помещения, где проходила встреча. "Выйди отсюда! Разбойник ты! Плохо слышишь? Выйдите, пожалуйста, будете на райадминистрации сидеть кричать".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #суд#Борисполь#чиновникпогода в Киеве