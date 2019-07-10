Выгнанный со встречи в Борисполе чиновник Годунок собирается подать в суд на Зеленского

Завтра Годунок планирует провести пресс-конференцию.

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок собирается подать в суд на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в интервью КП.

Так, на вопрос журналиста о дальнейших действиях чиновника Годунок ответил: "Я завтра соберу пресс-конференцию и подам на него в суд. Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб".

Читайте также«Позвоню Баканову по поводу этого черта»: Зеленский хочет обратиться в СБУ по вопросу чиновника Годунка (видео)

Также чиновник заявил, что никакого разбоя, о котором говорил Зеленский, не было.

"Он прочитал в Интернете какую-то дурь. Он сам сказал, что нашел что-то в Интернете и там про меня что-то пишут. Так что, мне найти в Интернете, что там на него пишут, как он по роялю яйцами бьет или там, где он на наркомана похож или бухой. Поэтому никакого разбоя не было, я госслужащий", - отметил Годунок.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с активом Киевской области заставил секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка покинуть мероприятие.

Во время мероприятия Годунок постоянно что-то выкрикивал с места, на что отреагировал президент. Сначала Зеленский дал ему возможность выступить на встрече и поделиться своим видением решения проблем с функционированием больницы.

После этого Зеленский сказал: "Когда очень много кричат, я всегда прошу найти в интернете что-то о человеке, который очень много кричит. Я тут прочитал в газете. Это правда, или нет? Вы - член "Батькивщины", секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч. 3 ст. 142 УПК Украины (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич, это Вы?». Годунок ответил: "Да".

После этого Зеленский заставил его выйти из помещения, где проходила встреча. "Выйди отсюда! Разбойник ты! Плохо слышишь? Выйдите, пожалуйста, будете на райадминистрации сидеть кричать".