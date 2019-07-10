Что украинцы ждут от президента в первые 100 дней: социологи назвали пять желаемых шагов

Украинцы больше всего ждут от президента снижения коммунальных тарифов, что является исключительной компетенцией Кабинета министров Украины.

Наиболее ожидаемыми первыми шагами президента Владимира Зеленского в первые 100 дней являются снижение тарифов на коммунальные услуги, подача в ВР законопроектов о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента, начало прямых переговоров с РФ и так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о мирном урегулировании ситуации на Донбассе, ускорение расследования наиболее резонансных коррупционных преступлений и уменьшение зарплаты топ-чиновникам.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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В рамках опроса респондентам задавался вопрос: "Что из перечисленного на карточке Вы хотели бы, чтобы новый президент Украины Владимир Зеленский сделал в свои первые 100 дней? Выберите, пожалуйста, не более 3-х ответов».

Ответы респондентов распределились следующим образом: «снизить тарифы на коммунальные услуги (вопрос тарифов является компетенцией правительства – УНИАН) – 42,8%; подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента – 36,6%; начать прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой о мирном урегулировании и прекращении боевых действий на Востоке Украины – 33%; начать/ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений (расследование преступлений является компетенцией правоохранительных органов – УНИАН) – 31,4%; уменьшить зарплату топ-чиновникам (ограничение зарплат и премий менеджмента государственных компаний является компетенцией правительства – УНИАН) – 17,6%.

Кроме того, 14,3% хотят, чтобы президент Украины начал переговоры с ЕС и США по Донбассу и Крыму; 12,1% выступают за начало президентом Украины переговоров с РФ о возобновлении экономических отношений.

Также от главы государства ожидают инициирование изменений системы парламентских выборов - отмену мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками – 10%; ускорение расследования преступлений против Майдана (компетенция правоохранительных органов – УНИАН) – 9,6%; инициирование перезапуска антикоррупционных органов (НАБУ, САП) – 4,7%; внесение в парламент законопроекта о референдумах в Украине – 4,7%, арест российских активов в Украине (компетенция суда – УНИАН) – 4,7%; начало переговоров о вступлении в ЕС – 3,9%.

***Киевский международный институт социологии (КМИС) с 25 июня по 7 июля 2019 года провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошены 2004 респондента, проживающие в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн–эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.