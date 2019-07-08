В СНБО провели совещание из-за попытки устроить «телемост» с пропагандистами Кремля

По словам секретаря СНБО, детали совещания не раскрываются из-за секретности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел совещание с участием членов СНБО, на котором обсуждались вопросы обеспечения информационной безопасности.

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Как сообщается на сайте СНБО, совещание было созвано по поручению президента Украины.

«По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова», - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Александр Данилюк также прокомментировал совещание. По его словам, дополнительные детали встречи не раскрываются из-за секретности.

«Ньюзваном отменен так называемый «телемост», но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается», – подытожил он.

Как сообщал УНИАН, телемост между российским пропагандистским телеканалом "Россия 24" и украинским NewsOne был запланирован на 12 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост дешевым пиар-ходом перед парламентскими выборами, чтобы разделить украинцев на два лагеря. Сегодня телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного ранее телемоста с российским телеканалом "Россия 24".