Российские пропагандисты анонсировали телемост с каналом Медведчука

Российские пропагандисты устраивают телемост вместе с одним из наиболее пророссийских телеканалов в Украине.

Главный российский пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал на 12 июля проведение так называемого телемоста "Надо поговорить" между российским каналом «Россия 1» и украинским телеканалом NewsOne, который фактически принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку.

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Об этом пропагандист заявил в эфире «Россия 1».

Киселев сравнил это событие с американо-советским телемост 1987 года.

Отметим, телеканал NewsOne с 14 июня 2019 года является частью медиахолдинга «Новости» что принадлежит Тарасу Козаку (соратнику Виктора Медведчука), куда также входят телеканалы «ZIK» и «112 Украина».