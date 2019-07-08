"Народный фронт" требует немедленного введения санкций против пророссийских телеканалов "112 Украина" и NewsOne

Парламентская фракция "Народный фронт" требует немедленного введения в действие решения СНБО о санкциях против телеканалов "112 Украина" и NewsOne на основе соответствующего постановления, принятого Верховной Радой в октябре прошлого года.

"Планы проведения телемоста между российским пропагандистским каналом "Россия 24" и каналом с орбиты Медведчука NewsOne расцениваем как очередной акт гибридной войны против нашего государства. Акт информационной агрессии, которая должна получить мощный ответ", - говорится в заявлении "Народного фронта".

В частности, в НФ подчеркнули, что план проведения так называемого телемоста объявил главный "пропагандистский рот" Кремля Киселев.

"Формирование информационной повестки дня для Украины со стороны этого чудовища, откровенного врага, который все эти годы оговаривал украинцев, пороча память наших погибших героев, - это попытка с помощью путинского прихвостня Медведчука унизить Украину. Мы хотим напомнить известную истину, проверенную в Крыму, на Донбассе и других горячих точках мира – там, где первым появляется русский так называемый журналист, за ним приходит русский оккупант", - заявляют в НФ.

"Народный фронт" напоминает, что постановление, инициатором которой был "НФ", о введении санкций против каналов "112 Украина" и NewsOne , должна быть введена в действие еще осенью прошлого года. Однако предыдущий президент Петр Порошенко не проявил политической воли.

Поэтому "мы обращаемся к господину Зеленского - президента и председателя Совета национальной безопасности и обороны: решение о санкции должны быть введены уже сегодня для решительного противодействия "русскому миру", который, обламавши зубы на фронте, пытается завладеть сознанием украинцев, монополизировав влияние на телевизионные каналы и пытаясь провести телемосты Киселева-Медведчука".

Более того, мы требуем создания четкого правового алгоритма противодействия любым попыткам информационной агрессии против Украины. Требуем немедленного созыва заседания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также заседания парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации.

"Реванш не должен получить ни одного шанса. Сегодняшняя ситуация – четкий маркер для представителей власти: вы с Украиной или вместе с агрессором против Украины. Враг не пройдет!", - подчеркнули в "Народном фронте".