Ефремова в дальнейшем будут судить в Киеве - Верховный суд

Такое решение принято по ходатайству адвокатов.

Экс-главу фракции Партии регионов Александра Ефремова, которого обвиняют в государственной измены, в дальнейшем будут судить в Киеве.

Об этом сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников.

По его словам, соответствующее решение было принято Верховным судом сегодня по ходатайству адвокатов Ефремова.

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Как сказал адвокат, защитники обратились относительно изменения подсудности в связи с тем, что в Луганской и Харьковской областях очень мало действующих судей, что приводит к затягиванию процесса на годы.

По словам Мельникова, дело Ефремова передадут в Киев, но, когда апелляционный суд в столице начнет ее слушать, он еще не знает.

Относительно участия Ефремова в судебных заседаниях в Киеве Мельников отметил, что оно может происходить через видеоконференцсвязь со следственным изолятором в Луганской области, где сейчас Ефремов содержится.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова содержат в СИЗО в Старобельске.

Дело против Ефремова рассматривал Старобельский районный суд Луганской области.