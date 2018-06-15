Бывшему регионалу Ефремову продлен арест на два месяца

Бывшему председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову продлен арест до 13 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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«Сегодня состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины. В ходе заседания суд принял решение о продлении Ефремову меры пресечения в виде содержания под стражей до 13 августа 2018 года, - написала она.

Сарган также сообщила, что следующее заседание состоится 25 июня в 13.30, во время которого запланирован допрос свидетеля обвинения.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту «Борисполь».

Генеральная прокуратура Украины в январе 2017 года направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика"; государственной измене.