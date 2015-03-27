Коломойский не считает свою отставку борьбой с олигархами в Украине

Об этом сказал в эфире телеканала «1+1»., отвечая на вопрос в студии.

Он сказал: «Я не считаю мою отставку и те события, которые произошли борьбой президента Украины Порошенка с олигархами и деолигархизация общества, потому, что не было борьбы господина Порошенка с губернатором Коломойским, а был конфликт интересов внутри самого Коломойского».

Отвечая на вопрос кто должен стать следующей мишенью, Коломойский сказал: «Я не охотник и никогда в охоте не участвовал и охотой не занимаюсь. Я не человек который выбирает мишень и ни на кого не собираюсь натравливать. Вопрос деолигархизация не решается взмахом сабли или топора. Это Гордеев узел нужно развязать, а не разрубить».

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По его словам, нужно пересмотреть законодательство Украины, понять где были ошибки, а где были преступления и «тогда мы сможем эти ошибки исправить и найти правильный путь».

«Не занимайтесь охотой за ведьмами или олигархами, как сегодня модно называть ведьм. Их не существует»- добавил он.

При этом подчеркнул: «Когда будут правильные правила игры, когда будет наведен в этом деле порядок и не будет естественных монополий или их влияние будет ограничено и когда искуственно не будут создаваться монополии, то пропадут олигархи как класс» .

Коломойский сказал, что «мы все просто обычные нормальные люди, которые оказались в нужном месте в нужное время. Ну не без греха, конечно, ну и как мы все в этом мире».