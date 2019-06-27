Зеленский обратился к Путину: верните детей родителям (видео)

Речь идет о захваченных в районе Керченского пролива украинских моряках.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе РФ Владимиру Путину с требованием вернуть захваченных в плен украинских моряков.

Об этом он заявил во время брифинга на Банковой в четверг, 27 июня. "У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - обратился глава украинского государства к Путину.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 Уголовного Кодекса России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных и судов.

25 мая суд ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить 24 украинских моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.