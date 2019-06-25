Украина призвала страны "Большой двадцатки" повлиять на РФ для освобождения украинских моряков
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает страны "Большой двадцатки" применить все возможные рычаги для влияния на Российскую Федерацию с целью освобождения захваченных украинских моряков.
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Об этом глава МИД сообщил в социальной сети Facebook. Министр напомнил, что сегодня истекает срок, отведенный России Международным трибуналом ООН по морскому праву для реагирования на его решение и освобождения украинских моряков.
"Россия, конечно, продолжает делать вид, что это ее не касается. Только вот, как нарочно, все члены арбитража, кроме российского судьи, почему-то думают иначе. Классика жанра: "Баба Яга - против", - заявил Климкин.
Он отметил, что подписал письма министрам иностранных дел стран G20 и Европейского Союза. "Призываю во время следующей встречи "двадцатки" в Осаке применить все возможные рычаги влияния на РФ для освобождения украинских моряков", - подчеркнул Климкин.
Также он напомнил, что "в конечном счете, и наши американские друзья сказали в Буэнос-Айресе, что без освобождения украинских моряков встречи с российским президентом не будет", и выразил уверенность, что реакции РФ следует ожидать "в ближайшее время".
Глава МИД убежден, что по истечении срока, когда Россия должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов, Украина имеет не только моральное, но и юридическое право выносить вопрос на рассмотрение ООН и других международных организаций.
"И главное: Россия либо выполняет решение международного арбитража, либо доказывает, что не выполняет так называемую конституцию международного пространства - Конвенцию по морскому праву. А также не уважает иммунитетов, которые являются основой понятия суверенитета", - подчеркнул Климкин.
"Поэтому с нашими друзьями и партнерами будем говорить о необходимости ограничения военного сотрудничества с РФ и отсутствии каких-либо причин, чтобы уважать ее иммунитеты. И о многом другом тоже", - добавил глава МИД.
Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).
16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных и судов.
25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных. Согласно решению суда, Россия до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.
В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины освободить захваченные военные суда и моряков.
По словам заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, иск Украины к РФ о захвате моряков и судов будет рассматриваться по существу в отдельном арбитраже.
Сегодня, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва проигнорирует требование Международного трибунала ООН по морскому праву до 25 июня проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских военнопленных моряков и кораблей.