ОБСЕ продолжает фиксировать вывоз в Россию угля из Донбасса
Наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области, заявляет, что продолжает фиксировать факты вывоза в Россию угля из Донбасса.
Об этом говорится в недельном отчете миссии за период с 18 по 25 марта.
"Наблюдательная миссия продолжает наблюдать за самосвалами, которые перевозят уголь из Луганской области в Российскую Федерацию через пограничный пункт пропуск "Гуково", - говорится в сообщении.
Читайте такжеГосударство закрывает рынок для украинского угля, удерживая необоснованно низкие тарифы в энергетике - Волынец
Вместе с тем отмечено, что представители ОБСЕ фиксируют интенсивное движение грузовых трейлеров на пропускном пункте "Донецк" в обоих направлениях.
Также, наблюдатели фиксируют движение автоцистерн в обоих направлениях. Эти грузовики в основном имели на цистернах надписи "Пропан" и "Огнеопасно".
Как сообщал УНИАН, начиная с октября 2014 года, в ОБСЕ уже неоднократно заявляли, что Россия вывозит уголь из Украины.