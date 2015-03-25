ОБСЕ продолжает фиксировать вывоз в Россию угля из Донбасса

Об этом говорится в недельном отчете миссии за период с 18 по 25 марта.

"Наблюдательная миссия продолжает наблюдать за самосвалами, которые перевозят уголь из Луганской области в Российскую Федерацию через пограничный пункт пропуск "Гуково", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем отмечено, что представители ОБСЕ фиксируют интенсивное движение грузовых трейлеров на пропускном пункте "Донецк" в обоих направлениях.

Также, наблюдатели фиксируют движение автоцистерн в обоих направлениях. Эти грузовики в основном имели на цистернах надписи "Пропан" и "Огнеопасно".

Как сообщал УНИАН, начиная с октября 2014 года, в ОБСЕ уже неоднократно заявляли, что Россия вывозит уголь из Украины.